Втретє заміж? На руці Скарлетт Йоханссон помітили загадкову каблучку

Ні сама Скарлетт Йоханссон, ні її представники не коментують припущення ЗМІ про її заручини.

Актриса Скарлетт Йоханссон разом зі своїм бойфрендом, актором і телеведучим Коліном Жостом відвідала вечірку Saturday Night Live. Журналісти таблоїдів помітили на безіменному пальці правої руки Скарлетт кільце з діамантом.

Як повідомляє ExtraTV.comце стало новим приводом для чуток про заручини.

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Ні сама Скарлетт Йоханссон, ні її представники не коментують припущення ЗМІ про її заручини. Півроку тому актриса оформила розлучення з французьким журналістом Роменом Доріаком. У них є дочка Роуз Дороті Дориак.

У 2008 році Йоханссон вийшла заміж за Райана Рейнольдса. Через два роки вони розлучилися.

Скарлетт Йоханссон приписували романи з Марком Уолбергом і Джастіном Тімберлейком. За її словами, вона втомилася від величезної кількості приписуваних їй журналістами партнерів, з "половиною з яких вона навіть не знайома".

В інтерв'ю 2006 року Йоханссон висловила думку про те, що неприродно для людини бути моногамною. З іншого боку, Скарлетт стверджувала, що прагне досягти моногамії у стосунках з партнером.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі показали другий трейлер фільму зі Скарлетт Йоханссон "Месники: Війна нескінченності".