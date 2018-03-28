Брат Енріке Іглесіаса закрутив роман з копією Курнікової - ЗМІ

Обраницею Мігеля Іглесіаса стала російська тенісистка Даніель Оболевич.

Зведений молодший брат Енріке Іглесіаса Мігель, скоріш за все, вирішив брати приклад зі свого знаменитого брата.

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20-річний Іглесіас зустрічається з 19-річною росіянкою Даніель Оболевич, що правда вона живе і навчається в США, повідомляє іспанське видання HOLA!

Більше того, вона ще й займається тенісом і виглядає як кохана Енріке Анна Курнікова. У Даніель біляве волосся і блакитні очі.

Через таку неймовірну подібність, порівняння з відомою тенісисткою напрошується само собою. Дівчата справді дуже схожі.

Обраниця Мігеля хоч і займається тенісом і успішно виступає на національних турнірах, але про спортивну кар'єру не думає - дівчина навчається в Пенсильванському університеті на факультеті історії мистецтв.

Зі своїм коханим вона, за повідомленням інсайдерів, познайомилася в Майамі.