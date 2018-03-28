Брат Енріке Іглесіаса закрутив роман з копією Курнікової - ЗМІ

16:29, 28 березня 2018
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Привіт!

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20-річний Іглесіас зустрічається з 19-річною росіянкою Даніель Оболевич, що правда вона живе і навчається в США, повідомляє іспанське видання HOLA!

Більше того, вона ще й займається тенісом і виглядає як кохана Енріке Анна Курнікова. У Даніель біляве волосся і блакитні очі.

Через таку неймовірну подібність, порівняння з відомою тенісисткою напрошується само собою. Дівчата справді дуже схожі.

Обраниця Мігеля хоч і займається тенісом і успішно виступає на національних турнірах, але про спортивну кар'єру не думає - дівчина навчається в Пенсильванському університеті на факультеті історії мистецтв.

Зі своїм коханим вона, за повідомленням інсайдерів, познайомилася в Майамі.

facebook.com/danusik1013 Даніель Оболеви Більше читайте тут: https://ru.tsn.ua/glamur/brat-enrike-iglesiasa-zakrutil-roman-s-kopiey-kurnikovoy-smi-1131384.html
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Теги: #курнікова іглесіас