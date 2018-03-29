На роботу в Білий дім узяли зірку Disney

Прес-служба Білого дому взяла на роботу 22-річну актрису і зірку Disney Channel Керолайн Саншайн.

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Про це повідомляє телеканал CNN. Популярність актрисі здобула роль Тінкі Гессенгеффер у шоу "Танцювальна лихоманка", яке виходило в ефір із 2010-го до 2013 року. Окрім того, Саншайн також зіграла невелику роль у фільмі "Мармадюк".

У прес-службі Білого дому телеканалу розповіли, що актриса вже була інтерном в офісі нинішнього лідера республіканської більшості в Сенаті США Кевіна Маккарті, а також стажувалася в офісі Республіканської партії штату Каліфорнія.

Заявку на роботу вона подала через веб-сайт Білого дому. Їй дісталося місце асистента у прес-службі, повідомляє CNN.

За даними телеканала, останнім часом президент США Дональд Трамп усе частіше залучає до роботи в Білому домі співробітників із досвідом роботи на телебаченні. До складу адміністрації вже увійшли аналітик телеканала Fox News Джон Болтон і експерт CNBC Ларрі Кадлоу.

23 березня Трамп відправив у відставку радника з нацбезпеки Герберта Макмастера. Його наступником стане республіканець Болтон.