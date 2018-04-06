Хакери зламали особистий архів зірки "Блондинки в законі", оголені знімки Різ Візерспун потрапили в мережу (фото)
14:52, 06 квітня 2018Світ
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Це не вперше, коли хакери нібито діляться знімками актриси.
Фото з особистого архіву актриси потрапили в мережу / скріншот
На просторах мережі виявилися оприлюднені оголені знімки американської актриси Різ Візерспун. Відповідні кадри зірки "Блондинки в законі" в Інтернет "злили" хакери, про що повідомляють іноземні ЗМІ.
"У мережу витекли (вибачте за каламбур) сис*ки нашої улюбленої блондинки Різ Візерспун. На здоров'я!", - написано у повідомленні Telegram-каналу Super.
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"Блондинка в законі", прокинувшись вранці, зробила селфі оголених грудей.
У фільмографії 42-річної Різ Візерспун є і такі відомі кінопроекти, як "Страх", "Шосе", "Плезантвіль", "Жорстокі ігри", "Американський психопат", "Блондинка в законі", "Стильна штучка", "Пенелопа", "Красуні в бігах", "Межа". За роль в останньому фільмі вона отримала "Оскар".
Це не вперше, коли хакери нібито діляться знімками актриси.
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