Хакери зламали особистий архів зірки "Блондинки в законі", оголені знімки Різ Візерспун потрапили в мережу (фото)

14:52, 06 квітня 2018
Світ
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Фото з особистого архіву актриси потрапили в мережі / Instagram

"У мережу витекли (вибачте за каламбур) сис*ки нашої улюбленої блондинки Різ Візерспун. На здоров'я!", - написано у повідомленні Telegram-каналу Super.

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"Блондинка в законі", прокинувшись вранці, зробила селфі оголених грудей.

У фільмографії 42-річної Різ Візерспун є і такі відомі кінопроекти, як "Страх", "Шосе", "Плезантвіль", "Жорстокі ігри", "Американський психопат", "Блондинка в законі", "Стильна штучка", "Пенелопа", "Красуні в бігах", "Межа". За роль в останньому фільмі вона отримала "Оскар".

Це не вперше, коли хакери нібито діляться знімками актриси.

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Теги: #хакери#інтимні фото зірок