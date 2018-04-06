ЗМІ: у Бреда Пітта нова подруга - професор архітектури

Пітт захоплюється Оксман і йому дуже цікаво проводити з нею час, розповів інформатор.

У ЗМІ потрапила інформація про нове захоплення Бреда Пітта. Як розповів інформатор, актор проводить час із ізраїльсько-американським архітектором, професором Массачусетського технологічного інституту Нері Оксман.

Пітт захоплюється професійною діяльністю Оксман, пише Harper's Bazaar. У Вікіпедії сказано, що Оксман розлучена.

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«Відразу після знайомства вони стали близькими друзями. У них так багато спільних інтересів – архітектура, дизайн, мистецтво. Їхні стосунки не можна назвати романом, але Пітт захоплюється Оксман і йому дуже цікаво проводити з нею час», - розповів інформатор.

Повідомляється, що дружні відносини Пітта і Оксман цілком можуть перерости в романтичні. Актор не приховує, що йому подобаються розумні жінки з сильним характером:

«Бред дуже захоплений своєю новою подругою. Цілком імовірно, що їхнє спілкування переросте в щось більше, адже йому завжди подобалися розумні жінки, з якими є про що поговорити», - зазначив інформатор.

Як повідомляв УНІАН, суперзірки Голлівуду Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт вперше зіграють в одному фільмі.