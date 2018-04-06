ЗМІ: у Бреда Пітта нова подруга - професор архітектури

18:57, 06 квітня 2018
Світ
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Пітт захоплюється професійною діяльністю Оксман і любить проводити час з нею / Фото materialecology.com

Пітт захоплюється професійною діяльністю Оксман, пише Harper's Bazaar. У Вікіпедії сказано, що Оксман розлучена.

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«Відразу після знайомства вони стали близькими друзями. У них так багато спільних інтересів – архітектура, дизайн, мистецтво. Їхні стосунки не можна назвати романом, але Пітт захоплюється Оксман і йому дуже цікаво проводити з нею час», - розповів інформатор.

Повідомляється, що дружні відносини Пітта і Оксман цілком можуть перерости в романтичні. Актор не приховує, що йому подобаються розумні жінки з сильним характером:

«Бред дуже захоплений своєю новою подругою. Цілком імовірно, що їхнє спілкування переросте в щось більше, адже йому завжди подобалися розумні жінки, з якими є про що поговорити», - зазначив інформатор.

Як повідомляв УНІАН, суперзірки Голлівуду Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт вперше зіграють в одному фільмі.

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Теги: #Бред Пітт#розлучення Джолі та Пітта