У Великобританії випустили книгу з біографією нареченої принца Гаррі Меган Маркл (відео)

18:32, 17 квітня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Історію Меган Маркл, яку досі ніхто не наважувався розповісти, оприлюднює автор біографії принцеси Діани Ендрю Мортон.

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На 250 сторінках Мортон відкриває подробиці життя Меган до зустрічі з Гаррі.

Як повідомлялося, Єлизавета II офіційно схвалила шлюб свого онука принца Гаррі та актриси Меган Маркл.

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Теги: #принц Гаррі#Меган Маркл#принц Гаррі одружується