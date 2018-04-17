У Великобританії випустили книгу з біографією нареченої принца Гаррі Меган Маркл (відео)

На 250 сторінках біограф розповідає подробиці життя Меган Маркл до зустрічі з Гаррі.

У Великобританії випустили книгу з біографією нареченої принца Гаррі Меган Маркл. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Історію Меган Маркл, яку досі ніхто не наважувався розповісти, оприлюднює автор біографії принцеси Діани Ендрю Мортон. Читайте такожМеган Маркл заради принца Гаррі змінить релігію - ЗМІ На 250 сторінках Мортон відкриває подробиці життя Меган до зустрічі з Гаррі. Як повідомлялося, Єлизавета II офіційно схвалила шлюб свого онука принца Гаррі та актриси Меган Маркл.

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