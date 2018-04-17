У Великобританії випустили книгу з біографією нареченої принца Гаррі Меган Маркл (відео)
18:32, 17 квітня 2018Світ
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На 250 сторінках біограф розповідає подробиці життя Меган Маркл до зустрічі з Гаррі.
У Великій Британії випустив книгу із біографією Меган Маркл
У Великобританії випустили книгу з біографією нареченої принца Гаррі Меган Маркл.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Історію Меган Маркл, яку досі ніхто не наважувався розповісти, оприлюднює автор біографії принцеси Діани Ендрю Мортон.
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На 250 сторінках Мортон відкриває подробиці життя Меган до зустрічі з Гаррі.
Як повідомлялося, Єлизавета II офіційно схвалила шлюб свого онука принца Гаррі та актриси Меган Маркл.
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