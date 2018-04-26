"Дайте Меланії висловитися!": у США показали воскову копію дружини Трампа (відео)

10:26, 26 квітня 2018
Світ
1784 0
REUTERS

Читайте такожПощастило зустрітися з Обамою: дружина Трампа усміхалася на похоронах Барбари Буш (фото)

Воскова фігура дружини американського президента Меланії Трамп з'явилася в нью-йоркському філії музею мадам Тюссо.

Постать першої леді США є частиною експозиції під назвою Give Melania a Voice (Дайте Меланії висловитися), яка дозволить відвідувачам публікувати повідомлення від імені дружини президента на сторінці музею в Twitter з 26 квітня по 31 травня.

Зазначимо, Меланія Трамп сьогодні святкує своє 48-річчя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Меланія Трамп