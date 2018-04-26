"Дайте Меланії висловитися!": у США показали воскову копію дружини Трампа (відео)

Постать першої леді США є частиною експозиції під назвою Give Melania a Voice, яка дозволить відвідувачам публікувати повідомлення від імені дружини президента в Twitter.

Постать першої леді в синьому платті була поставлена поруч з фігурою президента Дональда Трампа. Читайте такожПощастило зустрітися з Обамою: дружина Трампа усміхалася на похоронах Барбари Буш (фото) Воскова фігура дружини американського президента Меланії Трамп з'явилася в нью-йоркському філії музею мадам Тюссо. Постать першої леді США є частиною експозиції під назвою Give Melania a Voice (Дайте Меланії висловитися), яка дозволить відвідувачам публікувати повідомлення від імені дружини президента на сторінці музею в Twitter з 26 квітня по 31 травня. Зазначимо, Меланія Трамп сьогодні святкує своє 48-річчя. Madame Tussauds New York (@nycwax) unveiled a wax figure of Melania Trump on Wednesday - and former White House Press Secretary Sean Spicer was on hand. pic.twitter.com/Xs67sHOFXC — Spectrum News NY1 (@NY1) April 25, 2018

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