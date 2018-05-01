"Якась примарна сутність хоче захопити світ": у мережі з'явився трейлер фільму "Людина-мураха і Оса" (відео)

У трейлері розповідається, що загадкова примарна сутність вкрала технології доктора Хенка Піма, який розробив костюми для Людини-мурахи і Оси.

Студія Marvel опублікувала новий трейлер фільму «Людина-мураха і Оса». В картині у головного героя з'являється напарниця — Оса, на відміну від Людини-мурахи, вміє літати.

Відео розміщено на офіційному каналі кінокомпанії в Youtube.

У трейлері розповідається, що загадкова примарна сутність вкрала технології доктора Хенка Піма, який розробив костюми для Людини-мурахи і Оси. Герої у фільмі можуть не тільки змінювати власні розміри, але і зменшувати або збільшувати інші предмети — від сільнички і автомобіля до хмарочоса.

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Головні ролі у фільмі виконали Пол Радд, Еванджелін Ліллі і Майкл Дуглас. Режисер — Пейтон Рід, який зняв першу частину «Людини-мурахи».

«Людина-мураха і Оса» вийде в прокат у липні 2018 року.