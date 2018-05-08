Євробачення-2018: в Лісабоні напали на грецького журналіста, який прибув висвітлювати конкурс (фото)

Потерпілого з ножовим пораненням було госпіталізовано, зараз його життю нічого не загрожує. Нападнику вдалося втекти.

Журналіста, який прибув до Лісабона для освітлення музичного конкурсу "Євробачення-2018", поранили ножем.

Читайте такожХто переможе на Євробаченні-2018: букмекери змінили трійку лідерів конкурсу

Інцидент стався в понеділок незважаючи на посилені заходи безпеки у зв'язку з проведенням міжнародного пісенного конкурсу, повідомляє телеканал Antenna.

Відзначається, що потерпілий з ножовим пораненням був госпіталізований, зараз його життю нічого не загрожує. Нападнику вдалося втекти. Його здобиччю стали кілька тисяч євро, які призначалися для купівлі квитків на півфінал «Євробачення».

За деякими даними, журналіст є керівником групи з Греції, яка приїхала в Лісабон, щоб підтримати учасника з Греції.