Пишногруда Ріанна в пікантній нижній білизні: у мережі з'явилися відверті знімки співачки (фото)
15:12, 08 травня 2018Світ
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На знімках Ріанна позувала в пікантній нижній білизні, практично оголюючи свої пишні груди.
Ріанна показала пишні груди в новій серії пікантних фото / скріншот
Ріанна виклала в мережу серію гарячих знімків. Пікантні фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кожен знімок набрав більше 3 мільйонів лайків.
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На знімках барбадоська зірка позувала в пікантній нижній білизні, практично оголюючи свої пишні груди.
Таким чином, Ріанна рекламувала свою лінію нижньої білизни, яка буде у продажу з 11 травня.
На першому фото зірка зображена в сексуальному чорному боді і панчохах, які вигідно підкреслюють форми співачки.
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