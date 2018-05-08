Пишногруда Ріанна в пікантній нижній білизні: у мережі з'явилися відверті знімки співачки (фото)

На знімках Ріанна позувала в пікантній нижній білизні, практично оголюючи свої пишні груди.

Ріанна виклала в мережу серію гарячих знімків. Пікантні фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кожен знімок набрав більше 3 мільйонів лайків.

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На знімках барбадоська зірка позувала в пікантній нижній білизні, практично оголюючи свої пишні груди.

Таким чином, Ріанна рекламувала свою лінію нижньої білизни, яка буде у продажу з 11 травня.

На першому фото зірка зображена в сексуальному чорному боді і панчохах, які вигідно підкреслюють форми співачки.