У Голлівуді зник костюм "Залізної людини" за $325 тисяч (відео)

Костюм могли забрати зі складу в період з лютого по квітень цього року.

Костюм "Залізної людини", який носив актор Роберт Дауні-молодший, зник зі складу реквізиту в Голлівуді.

Поліція почала розслідування через дане зникнення, повідомляє Associated Press.

Читайте такожВсі зірки кіновсесвіту Marvel зібралися на одному фото

Вартість оригінального костюма "Залізної людини" оцінюється в 325 тисяч доларів.

Коли саме зник костюм, точно не відомо. Його могли забрати зі складу в період з лютого по квітень цього року. Востаннє, за словами місцевих співробітників, його бачили в лютому.

Костюм "Залізної людини" Дауні-молодший носив з першого фільму про супергероя, який вийшов у 2008 році. Згодом він зіграв в ньому ще в десяти фільмах.

Раніше УНІАН повідомляв, що фільм "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War) у стартовий вікенд побив рекорд для фільму-дебютанта, зібравши, за попередніми даними, 630 мільйонів доларів в кінотеатрах по всьому світу в перший уїк-енд після прем'єри.