Євробачення-2018: переможець торішнього конкурсу в Києві Сальвадор Собрал заспівав з володарем Греммі (відео)

03:32, 13 травня 2018
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Фінал Євробачення 2018: Сальвадор Зібрав заспівав у дуеті з Каетану Велозу / rtve.es

У фіналі Євробачення 2018, яке відбулося в Лісабоні, переможець Євробачення 2017 Сальвадор Зібрав заспівав з п'ятикратним володарем премії "Греммі" Каэтану Велозу.

12 травня в Лісабоні відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018, перемогу в якому здобула представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею Toy.

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Після виступу всіх 26 учасників фіналу і перед початком оголошення результатів голосування журі та глядачів у фіналі Євробачення 2018 виступив переможець Євробачення 2017 португалець Сальвадор Собрал.

Пісню Amar Pelos Dois, яка принесла португальцю перемогу на Євробаченні 2017 в Києві, він виконав у дуеті з легендарним бразильським співаком і композитором Каетану Велозу, який є п'ятикратним володарем премії "Греммі".

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