Євробачення-2018: переможець торішнього конкурсу в Києві Сальвадор Собрал заспівав з володарем Греммі (відео)

Пісню Amar Pelos Dois, яка принесла португальцю перемогу на Євробаченні 2017 в Києві, він виконав у дуеті з легендарним бразильським співаком і композитором Каетану Велозу.

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