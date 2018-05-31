Суд присяжних пред'явив Вайнштейну звинувачення у зґвалтуванні

Відзначається, що Вайнштейн не визнав свою провину.

Велике журі суду Манхеттена пред'явило звинувачення у зґвалтуванні продюсеру Харві Вайнштейну, передає NBC.

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«Це обвинувальний висновок підводить підсудного на крок ближче до відповідальності за злочини, у вчиненні яких його звинувачують», — сказав окружний прокурор Манхеттена Сайрус Венс.

Відзначається, що Вайнштейн не визнав свою провину.

Раніше повідомлялося, що Вайнштейна звільнили під заставу після того, як він вирішив здатися поліції. Також телеканал NBC раніше повідомляв, що продюсер 10 років перебував у стосунках з жінкою, яка висунула проти нього звинувачення.