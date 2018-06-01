Каньє Уест випустив новий альбом Ye

До альбому Каньє Уеста Ye ввійшли сім треків, які в сумі тривають 23 хвилини.

Репер Каньє Уест випустив восьмий альбом Ye. Послухати його можна в Apple Music і на Spotify.

Каньє Уест влаштував прем'єру нового альбому в ущелині в штаті Вайомінг, куди він звіз журналістів, музикантів і зірок, передає "Медуза".

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Шанувальники музиканта могли послухати Ye у прямій трансляції — але перший годину в ній показували лише коней, які ходять навколо багаття.

Як повідомила дружина Уеста Кім Кардашьян, обкладинку альбому репер сфотографував на айфон дорогою на прем'єрну вечірку.

Нагадаємо, останній альбом Уеста The Life of Pablo вийшов у 2016-му.

Раніше Каньє Уест висловив підтримку президенту США Дональду Трампу, назвавши його при цьому "братом". А потім продюсер заявив, що в майбутньому і сам очолить країну.