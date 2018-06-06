Пишний бюст, сталевий прес і довгі ніжки: "руда бестія" Рита Ора поділилася гарячими знімками (фото)
16:34, 06 червня 2018Світ
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Відома співачка і актриса поділилася в Instagram знімками з пляжу.
Купальник Рита вибрала в тон до нового кольору волосся / Instagram
Британська зірка Рита Ора вирушила в теплі краї, щоб насолодитися відпусткою. Місцем призначення Рита Ора вибрала Італію,
На курорті дівчина публікує мальовничі фотографії, зазначає lux.fm. Так, співачка і актриса поділилася в Instagram знімками з пляжу.
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В кадрі зірка позує в яскраво-помаранчевому бікіні, яке продемонструвало її спокусливі форми - пишний бюст, сталевий прес і довгі ніжки.
Цікаво, що купальник Рита вибрала в тон до нового кольору волосся. Популярна блондинка вирішила поекспериментувати і перефарбувалася в насичений відтінок.
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