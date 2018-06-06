Пишний бюст, сталевий прес і довгі ніжки: "руда бестія" Рита Ора поділилася гарячими знімками (фото)

16:34, 06 червня 2018
Світ
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Купальник Рита вибрала в тон до нового кольору волосся / Instagram

На курорті дівчина публікує мальовничі фотографії, зазначає lux.fm. Так, співачка і актриса поділилася в Instagram знімками з пляжу.

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В кадрі зірка позує в яскраво-помаранчевому бікіні, яке продемонструвало її спокусливі форми - пишний бюст, сталевий прес і довгі ніжки.

Цікаво, що купальник Рита вибрала в тон до нового кольору волосся. Популярна блондинка вирішила поекспериментувати і перефарбувалася в насичений відтінок.

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Теги: #фото#мессенджер Instagram