Смерть XXXTentacion: опубліковані нові кадри з місця вбивства відомого репера (відео)
У мережі з'явилися кадри з місця вбивства американського репера Джасея Дуейна Онфроя, більш відомого як XXXTentacion. Відео з меморіалом, який шанувальники влаштували на місці смерті артиста, опубліковано в Twitter.
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«Фанати XXXTentacion зібралися на дільниці в місті Дірфілд-Біч, де він був убитий. Деякі шанувальники принесли свічки, фотографії та квіти, щоб створити меморіал», - йдеться у підписі до публікації.
Видання Miami Herald також опублікувало відео, на якому поліція забирає машину на евакуаторі виконавця, в якій він був застрелений.
REMEMBERING XXXTENTACION: Fans of @xxxtentacion gathered outside the area where he was killed in Deerfield Beach. Some fans brought candles, photos and flowers to create a memorial pic.twitter.com/SnZgMdayuX— Marcine Joseph (@MJ_Reports) June 19, 2018