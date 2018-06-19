Смерть XXXTentacion: опубліковані нові кадри з місця вбивства відомого репера (відео)

Miami Herald також опублікувало відео, на якому поліція забирає машину на евакуаторі виконавця, в якій він був застрелений.

У мережі з'явилися кадри з місця вбивства американського репера Джасея Дуейна Онфроя, більш відомого як XXXTentacion. Відео з меморіалом, який шанувальники влаштували на місці смерті артиста, опубліковано в Twitter.

Читайте такожУ США застрелили ще одного репера після XXXTentacion

«Фанати XXXTentacion зібралися на дільниці в місті Дірфілд-Біч, де він був убитий. Деякі шанувальники принесли свічки, фотографії та квіти, щоб створити меморіал», - йдеться у підписі до публікації.

Видання Miami Herald також опублікувало відео, на якому поліція забирає машину на евакуаторі виконавця, в якій він був застрелений.