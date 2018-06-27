Ведучий-мандрівник брав участь у "ритуалі смерті" незадовго до самогубства

Режисер Даррен Аронофскі описав "ритуал смерті", в якому брав участь відомий ведучий Ентоні Бурден незадовго до того, як наклав на себе руки.

Під час зйомок 11-го сезону тревел-шоу «Незвідані краї», що виявився останнім для відомого телеведучого Ентоні Бурда, він брав участь у «ритуалі смерті». Як встановило слідство, це сталося в Бутані незадовго до смерті.

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Як розповів запрошений для зйомок епізоду режисер Даррен Аронофскі, який став гостем того епізоду, знаковим моментом стало відвідування Озера Вогню, місця паломництва бутанців.

Про це режисер написав в авторській колонці з спогадами про телеведучого, створеної на прохання CNN Travel.

Аранофскі повідав, що за місцевою легендою, одного разу чернець розповів людям, що в озері зберігаються скарби, але йому не повірили. Тоді він кинувся у воду з лампою. Коли він виринув, в його руках були скарби, а лампа продовжувала горіти.

«Схоже на Тоні, безстрашно маршируватиме в невідомість за прихованими таємницями і повертаючись зі світлом», — пише Аронофські, - «Тепер здається іронічним, що в останній день зйомок ми здійснили бутанскій ритуал смерті. Ми обговорювали долю країни, долю світу».

За словами кінематографіста, протягом поїздки Бурден виглядав як людина, закохана в життя.

«Він був по-справжньому живим, наповненим енергією, повністю залученим, дуже цікавим і абсолютно пов'язаних з цим моментом часу. Новини у світі були нищівними, але Тоні був сповнений рішучості», — підсумовує Аронофські.