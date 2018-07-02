У Канаді у перестрілці вбили відомого 21-річного репера

Смоук Дог раніше виступав у спільному турі з Дрейком.

У Торонто в результаті перестрілки вбито 21-річного канадського репера Смоук Дога. Збройний конфлікт стався пізно ввечері.

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Як повідомляє Газета.ги, було госпіталізовано три людини - двоє чоловіків у важкому стані і одна жінка з пораненнями, що не загрожують життю. Вже в лікарні обидва чоловіки загинули. Одного з них упізнали як 21-річного Джаванте Смарта, який виступав під сценічним псевдонімом Смоук Дог. Згідно з версією поліції, молоді люди опинилися в центрі збройного конфлікту між бандами.

Смоук Дог був учасником реп-угруповання Halal Gang, записав популярний ремікс пісні «Trap House» разом з репером Френч Монтаною, а також в минулому році виступав у спільному турі зі своїм знаменитим співвітчизником Дрейком.

Як повідомляв УНІАН, раніше вийшов посмертний кліп вбитого XXXTentacion, в якому репер встає з труни.