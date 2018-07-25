Помер актор із серіалу "Щасливі разом"

За інформацією ЗМІ, Ісаков помер в лікарні в результаті ускладнень після перенесеного запалення легень.

Актор театру і кіно Олександр Ісаков помер у лікарні на сороковому році життя.

Інформація про це з'явилася на сайті Державного театру кіноактора. "Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким, колегам і шанувальникам артиста Олександра Ісакова, який раптово помер 23 липня", - сказано у повідомленні.

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Ісаков грав у театрі з 2004 року. Поряд з ролями в театрі, Олександр знімався в серіалах "Холостяки", "Моя любов", "Приречена стати зіркою", "Атлантида", "Щасливі разом".

Як повідомляють ЗМІ, причиною смерті артиста стали ускладнення після перенесеної пневмонії.

Про дату і місце прощання з Ісаковим поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, перша дружина Володимира Висоцького, народна артистка РФ Іза Висоцька померла в Нижньому Тагілі (Свердловська область) на 82-му році життя.