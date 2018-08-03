Модель Зомбі Бой скоїв самогубство: хто він такий і що відомо про його смерть

Zombie Boy залишив містичне вуду-послання перед смертю.

Канадська модель і рекордсмен Гіннесса Рік Дженест, відомий світу під псевдонімом Zombie Boy, знайдений мертвим у своєму будинку в Канаді. Імовірно, чоловік скоїв самогубство.

Чим був відомий Рік Дженест і які подробиці його загибелі з'ясувалися на цей момент, розповідає Medialeaks.

У канадському місті Монреаль 1 серпня помер модель і рекордсмен Гіннесса Рік Дженест, також відомий як Zombie Boy. Про його смерть повідомили поліцейські, пише CBC.

Інформацію про загибель Зомбі Боя в твіттері підтвердила його подруга, співачка Леді Гага.

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Хто такий Zombie Boy

Рік Дженест, також відомий під псевдонімом Zombie Boy (Зомбі Бой, Хлопець-зомбі), 32 — річна модель з Канади. Він прославився своїм екстравагантним зовнішнім виглядом: його тіло з голови до ніг покривають численні татуювання, завдяки яким чоловік схожий на скелет. Дженеста двічі занесли у Книгу рекордів Гіннеса — як володаря найбільшої кількості татуювань, які зображують комах (їх 176), і малюнків на тілі у вигляді кісток (139).

Участь у кліпі забезпечила Зомбі Бою остаточну популярність. Крім участі в показах одягу він знімався для журналів, таких як GQ, Vanity Fair і Vogue, з'являвся в телешоу (наприклад, «Топ-модель по-австрійськи») і навіть разом з Кіану Рівзом засвітився у фільмі «47 ронінів», що вийшов в 2013 році.

Перед смертю Рік Дженест працював з колишнім гітаристом Роба Зомбі Майком Ріггсом над його новим альбомом, зазначає Et Canada. Судячи з останніх постів Дженеста в інстаграмі, він також брав участь у благодійному проекті Orange Door торговельної мережі Home Depot, який допомагав молодим безпритульним.

Що відомо про смерть Zombie Boy

Ріка Дженеста знайшли загиблими в його будинку в місті Монреаль, в районі Плато Мон-Руаяль, в середу, 1 серпня. За версією поліції, яку наводить Cba, він покінчив з собою. Інші видання, втім, відзначають, що офіційної інформації про причини смерті моделі наразі немає.

Зомбі Бій не дожив шість днів до свого дня народження — 7 серпня йому виповнилося 33 роки. 2 серпня в інстаграмі і фейсбуці Зомбі Боя з'явився запис із зображенням кільця світла в темряві, яку він доповнив віршем власного виробництва. Публікацію Рік, найімовірніше, поставив на автотаймер перед тим, як покінчити з собою.

Він написав вірш Well про Дамбаллу. Мова йде про містичну сутність з релігії вуду, шанованої в якості творця всього живого.

"О, Дамбалла.

Ми виттям на зірки, підвішені зверху,

Наші душі опускаються в кам'яний колодязь,

Як вогонь, прокладений між двох доль,

З найнудніших історій.

Кожен подих ріже лід, ніби плоть підвішена

Перед старими вузькими воротами смерті,

Де сміливий і зухвалий останній ритуал

Виконує наше бажання божевілля.

Глибоко під землею

Ми цілували наші молитви

Такі суворі й холодні,

На металевих панцирах.

Звільняючись місячним світлом".

Повідомивши про смерть Zombie Boy, Леді Гага закликала підписників уважніше ставитися до свого психічному здоров'я і в разі чого просити про допомогу.

Модельне агентство Dulcedo management, з яким співпрацював Зомбі Бій, 3 серпня у фейсбуці також повідомило про те, що тужить за Ріком Дженестом, пише Globalnews. Однак у коментарях під цим записом з питанням про те, чи покінчив Дженест з собою, представники компанії відзначили, що «на цей момент не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформації, свідків поки немає, і потрібно чекати інформацію від слідчих».