Модель Зомбі Бой скоїв самогубство: хто він такий і що відомо про його смерть
Канадська модель і рекордсмен Гіннесса Рік Дженест, відомий світу під псевдонімом Zombie Boy, знайдений мертвим у своєму будинку в Канаді. Імовірно, чоловік скоїв самогубство.
Чим був відомий Рік Дженест і які подробиці його загибелі з'ясувалися на цей момент, розповідає Medialeaks.
У канадському місті Монреаль 1 серпня помер модель і рекордсмен Гіннесса Рік Дженест, також відомий як Zombie Boy. Про його смерть повідомили поліцейські, пише CBC.
Інформацію про загибель Зомбі Боя в твіттері підтвердила його подруга, співачка Леді Гага.
Читайте такожВийшов посмертний кліп XXXTentacion, в якому репер встає з труни
Хто такий Zombie Boy
Рік Дженест, також відомий під псевдонімом Zombie Boy (Зомбі Бой, Хлопець-зомбі), 32 — річна модель з Канади. Він прославився своїм екстравагантним зовнішнім виглядом: його тіло з голови до ніг покривають численні татуювання, завдяки яким чоловік схожий на скелет. Дженеста двічі занесли у Книгу рекордів Гіннеса — як володаря найбільшої кількості татуювань, які зображують комах (їх 176), і малюнків на тілі у вигляді кісток (139).
Участь у кліпі забезпечила Зомбі Бою остаточну популярність. Крім участі в показах одягу він знімався для журналів, таких як GQ, Vanity Fair і Vogue, з'являвся в телешоу (наприклад, «Топ-модель по-австрійськи») і навіть разом з Кіану Рівзом засвітився у фільмі «47 ронінів», що вийшов в 2013 році.
Перед смертю Рік Дженест працював з колишнім гітаристом Роба Зомбі Майком Ріггсом над його новим альбомом, зазначає Et Canada. Судячи з останніх постів Дженеста в інстаграмі, він також брав участь у благодійному проекті Orange Door торговельної мережі Home Depot, який допомагав молодим безпритульним.
Що відомо про смерть Zombie Boy
Ріка Дженеста знайшли загиблими в його будинку в місті Монреаль, в районі Плато Мон-Руаяль, в середу, 1 серпня. За версією поліції, яку наводить Cba, він покінчив з собою. Інші видання, втім, відзначають, що офіційної інформації про причини смерті моделі наразі немає.
Зомбі Бій не дожив шість днів до свого дня народження — 7 серпня йому виповнилося 33 роки. 2 серпня в інстаграмі і фейсбуці Зомбі Боя з'явився запис із зображенням кільця світла в темряві, яку він доповнив віршем власного виробництва. Публікацію Рік, найімовірніше, поставив на автотаймер перед тим, як покінчити з собою.
Він написав вірш Well про Дамбаллу. Мова йде про містичну сутність з релігії вуду, шанованої в якості творця всього живого.
"О, Дамбалла.
Ми виттям на зірки, підвішені зверху,
Наші душі опускаються в кам'яний колодязь,
Як вогонь, прокладений між двох доль,
З найнудніших історій.
Кожен подих ріже лід, ніби плоть підвішена
Перед старими вузькими воротами смерті,
Де сміливий і зухвалий останній ритуал
Виконує наше бажання божевілля.
Глибоко під землею
Ми цілували наші молитви
Такі суворі й холодні,
На металевих панцирах.
Звільняючись місячним світлом".
—THE WELL— o Damballa lo we howl upon stars hung above we soul cast down the well of stone as fire laid betwixt two fates of most drear less dire straights each breath cuts as ice flesh is weighed in front of deaths old narrow gates where bold and brazen last rites crate lo heed our wish of madness from deep os our prayers we kissed so stern and cold metal on shells release by moonlight glow — Zombie Boy
Повідомивши про смерть Zombie Boy, Леді Гага закликала підписників уважніше ставитися до свого психічному здоров'я і в разі чого просити про допомогу.
Модельне агентство Dulcedo management, з яким співпрацював Зомбі Бій, 3 серпня у фейсбуці також повідомило про те, що тужить за Ріком Дженестом, пише Globalnews. Однак у коментарях під цим записом з питанням про те, чи покінчив Дженест з собою, представники компанії відзначили, що «на цей момент не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформації, свідків поки немає, і потрібно чекати інформацію від слідчих».