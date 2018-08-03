Вони такі зворушливі: світові зірки разом зі своїми дітьми знялися для модного глянцю (фото)

Обкладинку глянцю прикрасив чоловік світської левиці Кім Кардашьян, репер Каньє Вест, який у своєму інтерв'ю додав, сподівається на те, що його діти ніколи не втратять довіри до суспільства.

Схоже, що навіть модні видання готуються до початку навчального року! Каньє Вест, Крістіна Агілера, Мерайя Кері, а також Лайонел Річі, Брюс Спрінгстін та Кіт Річардс разом зі своїми дітьми засвітилися на сторінках відомого журналу Harper's Вazaar.

Обкладинку глянцю прикрасив чоловік світської левиці Кім Кардашьян, репер Каньє Вест, який у своєму інтерв'ю додав, сподівається на те, що його діти ніколи не втратять довіри до суспільства, пише lux.fm.

Зворушливі світлини світових знаменитостей сподобалися їхнім численним фанатам й замилували всю мережу. Що тут скажеш, для цих батьків діти - найголовніше у житті.