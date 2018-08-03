Вони такі зворушливі: світові зірки разом зі своїми дітьми знялися для модного глянцю (фото)
Схоже, що навіть модні видання готуються до початку навчального року! Каньє Вест, Крістіна Агілера, Мерайя Кері, а також Лайонел Річі, Брюс Спрінгстін та Кіт Річардс разом зі своїми дітьми засвітилися на сторінках відомого журналу Harper's Вazaar.
Обкладинку глянцю прикрасив чоловік світської левиці Кім Кардашьян, репер Каньє Вест, який у своєму інтерв'ю додав, сподівається на те, що його діти ніколи не втратять довіри до суспільства, пише lux.fm.
Зворушливі світлини світових знаменитостей сподобалися їхнім численним фанатам й замилували всю мережу. Що тут скажеш, для цих батьків діти - найголовніше у житті.
Introducing... the 2018 #BAZAARicons: the first families of music 🎤🎸🎶 From #BruceSpringsteen and #KanyeWest, to #ChristinaAguilera and #MariahCarey, the greats of rock, pop, and rap come together with their promising offspring in our September 2018 issue. Link in bio to see @CarineRoitfeld’s full feature. Photography by @mario_sorrenti Creative direction by @dennisfreedmannyc Makeup by @gracegraceahn Hair by @mrchrismcmillan