Джонні Депп подав зустрічний позов проти Ембер Херд, заявивши, що вона побила його

Дві версії подій одного вечора дуже відрізняються - Депп стверджує, що не був п'яним і агресивним, як розповідає Херд, а "лежав у ліжку і читав книгу" і був побитий дружиною.

55-річний голлівудський актор Джонні Депп подав відповідний позов щодо своєї колишньої дружини 32-річної Ембер Херд. Він стверджує, що два роки тому, коли вони ще були одружені, саме Херд побила його, а не навпаки, як заявляла сама актриса.

Як передає Газета.ru, за словами Деппа, він запізнився в ресторан на святкування 30-річчя дружини на дві години через тривалої зустрічі зі своїм бізнес-менеджером і бухгалтерами. У документі говориться, що він попередив про це дружину. За його словами, після того, як пара повернулася додому, абсолютно тверезий актор лежав у ліжку й читав книжку, а от Херд явно перебрала з алкоголем і вела себе агресивно.

Актриса нібито двічі вдарила його по обличчю, а Депп намагався її зупинити, схопив її за руки і відштовхнув на ліжко. Після цього він сказав їй, що йде, і попередив, щоб вона не йшла за ним.

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У відповідь на звинувачення адвокат Херд розповіла порталу People: «Ці твердження — абсолютна брехня. Потрібно прочитати нещодавню статтю в журналі Rolling Stone про містера Деппа, щоб зрозуміти стан його розуму». У липні видання опублікувало інформацію про ще одному судовому позові проти Деппа, згідно з яким актор влаштував дебош на знімальному майданчику свого нового фільму.

Херд подала на розлучення із Деппом 23 травня 2016 року, а чотири дні потому успішно запросила у суду ордер, який заборонив колишньому чоловікові наближатися до неї. В матеріалах справи вона надала фотографію синця під оком, який з'явився після того, як 21 травня актор сильно вдарив її телефоном по оці і щоці. У її заяві була інформація про те, що на її дні народження Депп з'явився в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, а після того, як гості пішли - став буйним.

«Джонні схопив мене за волосся і грубо притиснув до підлоги, — розповіла Херд — Ще Джонні кричав і погрожував мені, насмішкувато казав мені встати».

На даний момент Джонні Депп все ще не погоджується із звинуваченнями колишньої дружини в домашньому насильстві, які вона висунула проти нього ще у 2016 році. Згідно з її версією подій, Джонні кинув телефон їй в обличчя, але він представив те, що сталося, інакше. Судячи з його свідченнями, у той вечір він всього лише кинув телефон на диван, і той абсолютно точно не зачепив обличчя жінки.

У документі також сказано, що поліцейські, які допитували Херд після події, не зафіксували сліди травм, синців або припухлості. Депп підкріпив свою заяву свідченнями двох поліцейських, які підтвердили все вищесказане і навіть відзначили, що коли Ембер попросили розповісти, що трапилося, вона відповіла: «Нічого».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Депп замінив ще одну букву в тату на честь Ембер Херд.