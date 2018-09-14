Дружина Макрона дебютувала в серіалі (відео)

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріджит вирішила знятися в комедійному серіалі "Гардероб", який випускає телеканал France 2.

Бріджит Макрон зіграє саму себе, про це повідомляє видання Le Parisien.

У серіалі йдеться про двох пловців з інвалідністю, які тренуються разом. Кожен день вони збираються у роздягальні і обговорюють проблеми, які їх хвилюють.

Перша леді Франції вперше зніметься у серіалі вперше і таким чином "отримає можливість висловитися про теми, які її хвилюють, в новому форматі".