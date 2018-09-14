Дружина Макрона дебютувала в серіалі (відео)
18:05, 14 вересня 2018Світ
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У серіалі йдеться про двох пловців з інвалідністю, що тренуються разом. Кожен день вони збираються у роздягальні і обговорюють проблеми, які їх хвилюють.
Бріджит Макрон / REUTERS
Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріджит вирішила знятися в комедійному серіалі "Гардероб", який випускає телеканал France 2.
Бріджит Макрон зіграє саму себе, про це повідомляє видання Le Parisien.
У серіалі йдеться про двох пловців з інвалідністю, які тренуються разом. Кожен день вони збираються у роздягальні і обговорюють проблеми, які їх хвилюють.
Перша леді Франції вперше зніметься у серіалі вперше і таким чином "отримає можливість висловитися про теми, які її хвилюють, в новому форматі".
L'équipe de @_Vestiaires_ accueille sa première fan, #BrigitteMacron, samedi à 20.40. #Vestiairespic.twitter.com/UA1xn619d3— France 2 (@France2tv) September 13, 2018
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