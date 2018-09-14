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Дружина Макрона дебютувала в серіалі (відео)

18:05, 14 вересня 2018
Світ
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Бріджит Макрон / REUTERS

Бріджит Макрон зіграє саму себе, про це повідомляє видання Le Parisien.

У серіалі йдеться про двох пловців з інвалідністю, які тренуються разом. Кожен день вони збираються у роздягальні і обговорюють проблеми, які їх хвилюють.

Перша леді Франції вперше зніметься у серіалі вперше і таким чином "отримає можливість висловитися про теми, які її хвилюють, в новому форматі".

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Теги: #серіал#Франція#Макрон