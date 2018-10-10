Відома співачка розповіла про принизливу шлюбну ніч з чоловіком-тираном в борделі

Чоловік Тіни Тернер був тираном. Він неодноразово ґвалтував жінку. Співачка навіть хотіла накласти на себе руки. Проте Тернер подарувала Айку сина.

Зараз 78-річна Тіна Тернер перебуває у другому шлюбі. Перш ніж зустріти справжню любов, співачка пройшла кілька кіл пекла з першим чоловіком Айком Тернером - одного разу вона хотіла накласти на себе руки.

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Церемонія проводилася в поспіху. Після церемонії молодята за бажанням нареченого вирушили в бордель, де дивилися секс-шоу. Тіна нікому про це не розповідала, їй було соромно, передає graziamagazine.

«Люди навіть не уявляють, якою він був людиною — чоловік, який везе свою дружину на живе порнографічне секс-шоу прямо після весілля. Я сиділа там, в цьому брудному закладі, стежила за Айком і дивувалася: "Невже йому це може подобатися?", - каже Тіна.

Чоловік Тіни був тираном. Він неодноразово ґвалтував жінку. Співачка навіть хотіла покінчити з собою. Тернер подарувала Айку сина. З 2013 року Тіна одружена з музичним продюсером Ервіном Бахом, з яким зустрічалася 27 років до весілля.