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Репер Каньє Уест зустрівся з Трампом (фоторепортаж)

23:47, 11 жовтня 2018
Світ
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Репер Каньє Уест зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

За даними порталу TMZ, Уест розповів Трампу про відсутність «чоловічої енергії» в його родині через розлучення батьків.

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Як зазначається, Уест також пояснив свій візит в Білий дім гаслом передвиборної кампанії Трампа — «щоб зробити Америку знову великою».

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Теги: #зустріч#репер#Дональд Трамп