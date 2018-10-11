Репер Каньє Уест зустрівся з Трампом (фоторепортаж)
23:47, 11 жовтня 2018Світ
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Уест також пояснив свій візит в Білий дім гаслом передвиборної кампанії Трампа — «щоб зробити Америку знову великою».
Репер Каньє Уест зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
За даними порталу TMZ, Уест розповів Трампу про відсутність «чоловічої енергії» в його родині через розлучення батьків.
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Як зазначається, Уест також пояснив свій візит в Білий дім гаслом передвиборної кампанії Трампа — «щоб зробити Америку знову великою».
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