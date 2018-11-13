Вийшов трейлер фільму "Покемон. Детектив Пікачу" з Райаном Рейнольдсом (відео)

Фільм є екранізацією гри Detective Pikachu.

Warner Bros. представила трейлер «Покемон. Детектив Пікачу» — першого ігрового фільму за мотивами всесвіту «Покемонів».

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Фільм є екранізацією гри Detective Pikachu. Головний герой, підліток на ім'я Тім Гудман, розслідує таємниче зникнення свого батька — приватного детектива Гаррі Гудмана.

У цьому йому допомагає давній партнер Гаррі — детектив пікачу, чию мову Тім чомусь прекрасно розуміє (у фільмі його роль виконав Райан Рейнольдс). Разом їм належить розкрити жахливу таємницю, яка загрожує розсварити людей і покемонів.

У прокат фільм вийде 16 травня 2019 року.