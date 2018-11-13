Навчається у брата: Кейт Міддлтон і принц Вільям почали проявляти почуття на публіці (відео)

Принц Вільям і герцогиня почали брати приклад з принца Гаррі і Меган Маркл, які стали найбільш емоційною парою у британській королівській родині.

Кейт Міддлтон і принц Вільям зазвичай беруть приклад з королеви Єлизавети II, дотримуючись більш суворих правил публічної поведінки, однак останнім часом не соромляться дотиків.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зараз вони виглядають більш розслаблено, ніж кілька місяців тому. Схоже, стали менш одержимі правилами, яких раніше дотримувалися.

Принц Вільям і герцогиня почали брати приклад з принца Гаррі і Меган Маркл, які стали найбільш емоційною парою в британській королівській сім'ї: герцог і герцогиня Сассекські часто тримаються за руки на людях, торкаються один одного і не бояться поцілунків перед камерами.