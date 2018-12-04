Американський комік Едді Мерфі вдесяте став батьком

У актора народився син.

У американського комедійного актора Едді Мерфі і його нареченої, моделі Пейдж Батчер, народилася дитина.

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Згідно із заявою прес-секретаря коміка, хлопчик вагою трохи більше трьох кілограм з'явився на світ у п'ятницю, 30 листопада, повідомляє StarTribune. Назвали малюка Макс Чарльз Мерфі.

Друге ім'я дитина отримала в честь старшого брата Мерфі Чарльза, який помер від лейкемії в минулому році.

Новонароджений хлопчик став вже 10-ю дитиною для Едді Мерфі.

Як повідомляв УНІАН, у актора п'ятеро дітей від колишньої дружини Ніколь Мітчелл і по одному від колишніх дружин Мел Бі, Тамари Худ Джонсон і Полетт Макнілі, а також спільна дочка з Батчер - дворічна Іззі Уна.

Старшому синові коміка Еріку 29 років.