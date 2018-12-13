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Казка за $100 мільйонів: в Індії вийшла заміж найбагатша наречена країни (фото, відео)

15:20, 13 грудня 2018
Світ
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Два індійських мільярдери одружили своїх дітей \ фото з відкритих джерел

Найбагатша, за рейтингом Forbes, людина Індії, бізнесмен Мукеш Амбані віддав свою 27-річну доньку Ішу за сина мільярдера Аджая Пірамала (у цьому ж рейтингу Forbes він посідає 24-ту сходинку), 33-річного Ананда, передає tabloid.pravda.com.ua.

За підрахунками журналу Bloomberg, свято, де лише на "вечірці-розігріві" для наречених в палаці в Удайпурі співала сама Бейонсе, татко Мукеш, який очолює холдинг Reliance Industries Limited, виклав $100 млн. Хоча анонімні джерела запевнили, що сума перебільшена, і організатори вклалися в значно скромнішу цифру, $15 млн.

Іша з Анандом, який займається нерухомістю, знайомі з дитинства. У травні чоловік освідчився спадкоємиці бізнес-імперії та випускниці Єля у старовинному високогірному храмі.

Весільна церемонія відбулася в резиденції Амбані, "Антилії". 27-поверхова будівля, розташована в Мумбаї, вважається однією з найдорожчих осель у світі, поступаючись лише Букінгемському палацу.

Як стало відомо The Daily Mail, весільні запрошення розсилалися у позолочених коробочках із трояндовим принтом від Dolce&Gabbana, всередині яких уже  були самі вишукані листівки з деталями 5-денного святкування.

Селебріті-гостей, серед яких були двоє екс-держсекретарів США, Гілларі Клінтон та Джон Керрі, модель Наталія Водянова, актриси Айшварія Рай та Пріянка Чопра,  привезли понад 100 чартерними рейсами та розселили в 5-зіркових готелях. Щоби вони не заплуталися в локаціях, подіях, дрес-кодах тощо, було створено спеціальний мобільний додаток.

Іша з братами \ фото з відкритих джерел

Мешканцям Удайпура за їхню гостинність родина Амбані традиційно подякувала щедрим частуванням, пожертвувавши харчів, яких вистачить, щоби тричі на день упродовж чотирьох днів нагодувати 5100 людей.

"Весілля - це початок спільного буття... Прогулянок під дощем, блаженства під сонцем, спільних трапез, піклування одне про одного і відчуття кохання, яке несе в собі шлюб. Сьогодні ми пообіцяли одне одному бути назавжди пов'язаними в любові...", - написала найбагатша наречена Індії у соцмережі.

Родини наречених були в традиційних вбраннях \ фото з відкритих джерел

А ще вона дуже зворушливо написала про своїх братів. "Сім'я. Ми - дивна банда персонажів, що шкандибають життям, ділячи хвороби та зубну пасту, зазіхають на десерти одне одного, ховають шампунь, позичають гроші, замикають одне одного в кімнатах і намагаються розгадати, що то за спільна ниточка зв'язала всіх нас разом", - зізналася дівчина.

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Теги: #Індія#весілля