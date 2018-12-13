Казка за $100 мільйонів: в Індії вийшла заміж найбагатша наречена країни (фото, відео)

На свято, де лише на "вечірці-розігріві" для наречених в палаці в Удайпурі співала сама Бейонсе, батько нареченої виклав $100 млн.

12 грудня відгриміло весілля, що цілком може позмагатися за титул події року з весіллям британського принца Гаррі й Меган Маркл.

Найбагатша, за рейтингом Forbes, людина Індії, бізнесмен Мукеш Амбані віддав свою 27-річну доньку Ішу за сина мільярдера Аджая Пірамала (у цьому ж рейтингу Forbes він посідає 24-ту сходинку), 33-річного Ананда, передає tabloid.pravda.com.ua.

За підрахунками журналу Bloomberg, свято, де лише на "вечірці-розігріві" для наречених в палаці в Удайпурі співала сама Бейонсе, татко Мукеш, який очолює холдинг Reliance Industries Limited, виклав $100 млн. Хоча анонімні джерела запевнили, що сума перебільшена, і організатори вклалися в значно скромнішу цифру, $15 млн.

Іша з Анандом, який займається нерухомістю, знайомі з дитинства. У травні чоловік освідчився спадкоємиці бізнес-імперії та випускниці Єля у старовинному високогірному храмі.

Весільна церемонія відбулася в резиденції Амбані, "Антилії". 27-поверхова будівля, розташована в Мумбаї, вважається однією з найдорожчих осель у світі, поступаючись лише Букінгемському палацу.

Як стало відомо The Daily Mail, весільні запрошення розсилалися у позолочених коробочках із трояндовим принтом від Dolce&Gabbana, всередині яких уже були самі вишукані листівки з деталями 5-денного святкування.

Селебріті-гостей, серед яких були двоє екс-держсекретарів США, Гілларі Клінтон та Джон Керрі, модель Наталія Водянова, актриси Айшварія Рай та Пріянка Чопра, привезли понад 100 чартерними рейсами та розселили в 5-зіркових готелях. Щоби вони не заплуталися в локаціях, подіях, дрес-кодах тощо, було створено спеціальний мобільний додаток.

Мешканцям Удайпура за їхню гостинність родина Амбані традиційно подякувала щедрим частуванням, пожертвувавши харчів, яких вистачить, щоби тричі на день упродовж чотирьох днів нагодувати 5100 людей.

"Весілля - це початок спільного буття... Прогулянок під дощем, блаженства під сонцем, спільних трапез, піклування одне про одного і відчуття кохання, яке несе в собі шлюб. Сьогодні ми пообіцяли одне одному бути назавжди пов'язаними в любові...", - написала найбагатша наречена Індії у соцмережі.

А ще вона дуже зворушливо написала про своїх братів. "Сім'я. Ми - дивна банда персонажів, що шкандибають життям, ділячи хвороби та зубну пасту, зазіхають на десерти одне одного, ховають шампунь, позичають гроші, замикають одне одного в кімнатах і намагаються розгадати, що то за спільна ниточка зв'язала всіх нас разом", - зізналася дівчина.