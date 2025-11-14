Головними глобальними викликами для майбутнього ЄС респонденти назвали конфлікти у світі, а також нелегальну міграцію.

Майже половина - 47% - європейців вважають війну в Україні головним викликом для Європейського союзу, проте політичним пріоритетом ЄС війну назвав лише кожен четвертий опитуваний. Про це свідчать результати соцопитування, розміщені на офіційному сайті ЄС.

Результати соцопитування також показали, що для європейців повага до демократії, прав людини та верховенства права (36%), а також економічна, промислова та торговельна могутність ЄС (31%) залишаються головними сильними сторонами ЄС.

Окрім того були названі добрі відносини та солідарність між державами-членами ЄС (28%). Понад половина європейців стверджують, що ЄС, а не інші країни світу, найкраще втілює повагу до основних прав та цінностей, свободу слова та вираження поглядів (по 55%) та соціальну рівність і добробут (52%).

Водночас головними глобальними викликами для майбутнього ЄС, респонденти назвали конфлікти у світі (41%), а також нелегальну міграцію (35%) та проблеми зміни клімату та навколишнього середовища (31%). Четвертою за частотою згадуванням проблемою був названий ризик того, що ЄС втратить свій голос та вплив у світі (30%).

Щодо загальних політичних пріоритетів, то 34% європейців згадують безпеку та оборону серед сфер, які ЄС повинен розглядати як пріоритетні, далі йдуть 32%, які згадують нелегальну міграцію, та 27%, які згадують війну в Україні.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року згідно з соцопитуваннями у країнах ЄС про підтримку України заявляли 74% респондентів. А в пятьох країнах рівень підтримки перевищував 90 %. У Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%).

Тоді лише у трьох країнах рівень підтримки України нижче 50% - Словаччині (49%), Греції (48%) та Болгарії (48%).

Підтримка України серед європейців знижується - що треба знати

Раніше голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що країна опинилася на межі своїх можливостей у прийомі українських біженців.

Також відомо, що всіх українців, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуть прохачами притулку і, відповідно, вони отримуватимуть допомогу в меншому розмірі.

