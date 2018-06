MTV вибрав найвеличніший альбом у історії

Альбом Майкла Джексона Thriller визнано "Найвеличнішим альбомом у історії" голосуванням глядачів телеканалу MTV.

Список з 26 записів для голосування був підготовлений представниками музичної індустрії, виконавцями і керівництвом трьох підрозділів MTV - MTV2, VH1 і MTV Base. До нього увійшли альбоми, випущені з 1981 року, коли був створений MTV.

У голосуванні взяли участь більше 40 тисяч глядачів. За альбом Джексона віддали голоси біля третини учасників опиту. Випущений в листопаді 1982 року Thriller містив такі популярні пісні виконавця як Beat It, The Girl Is Mine, Thriller і найзнаменитішу – Billie Jean. Продюсером запису виступив Куїнсі Джонс. До теперішнього часу по всьому світу продано більше 109 мільйонів екземплярів Thriller. У історії музичної індустрії цей запис найбільш продається.

"Не думаю, що в історії музики коли-небудь з`явиться диск, який зможе конкурувати з Thriller`, – заявив представника MTV Base Тревор Нельсон.

Друге місце за підсумками голосування зайняв дебютний альбом Крейга Девіда "Born To Do It" (2000), який зібрав 12 відсотків голосів. Робота британського виконавця відтіснила на третє місце легендарний диск Guns N`Roses "Appetite For Destruction" (1987), за яким слідують "Nevermind" (1991) Nirvana і "OK Computer" (1997) Radiohead.

Повний список виглядає таким чином:

1. Майкл Джексон "Thriller"

2. Крейг Девід "Born To Do It"

3. Guns N` Roses "Appetite For Destruction"

4. Radiohead "OK Computer"

5. Nirvana "Nevermind"

6. Oasis "(What`s The Story) Morning Glory?"

7. Oasis "Definitely Maybe"

8. U2 "The Joshua Tree"

9. Arctic Monkeys "Whatever People say I Am, That`s What I`m Not"

10. Емі Уайнхаус "Back to Black"

11. The Strokes "Is This It?"

12. Каньє Уест "The College Drop Out"

13. The Stone Roses "The Stone Roses"

14. Емінем "The Marshall Mathers LP"

15. The Smiths "The Queen Is Dead"

16. Rage Against The Machine "Rage Against The Machine"

17. Prince and The Revolution "Purple Rain"

18. REM "Automatic For The People"

19. Usher "8701"

20. Pixies "Doolittle"

21. The Notorious B.I.G "Ready To Die"

22. Лорін Хілл "The Mis-education of Lauryn Hill"

23. Human League "Dare"

24. JAY-Z "Blueprint"

25. Dizzee Rascal "Boy In Da Corner"

26. Мері Дж. Блайдж "What`s the 411?"

У лютому 2009 року стало відомо, що на попередній стадії відбору альбомів для включення в список з 26 найменувань були викреслені записи Мадонни і Coldplay, які укладачі списку порахували недостатньо значущими для звання "Найбільшого альбому в історії".

Програма, присвячена результатам голосування, вийде в ефір на каналах MTV1, MTV2, MTV Base і VH1 11 квітня.

Що припинив активну гастрольну діяльність у 2005 році, у березні 2009 року Майкл Джексон оголосив про своє повернення на сцену і намір дати літом 21 концерт на лондонській O2 Arena.

Lenta.ru