Коли погода підвела: зачіска Дональда Трампа знову в центрі уваги в соцмережах (відео)

Фото відразу ж облетіло всі соцмережі. Американці сміються і всі думають, чи справжня у Трампа шевелюра.

Під час подорожі президента США Дональда Трампа в Західній Вірджинії піднявся сильний вітер і зіпсував йому волосся.

Фото відразу ж облетіло всі соцмережі. Американці сміються і думають, чи справжня у Трампа шевелюра. Дають поради, до якого перукаря краще звернутися.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явилося відео, як вітер в аеропорту зіпсувала зачіску президента США Дональда Трампа, оголивши лисину. При цьому американський журналіст, у скандальній книзі про Трампа "Вогонь і лють: Білий дім Трампа зсередини" написав, що зачіска президента - результат процедури з пересадки волосся. Про це журналіст нібито дізнався зі слів Іванки Трамп.