Коли погода підвела: зачіска Дональда Трампа знову в центрі уваги в соцмережах (відео)
13:03, 06 квітня 2018Курйози
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Фото відразу ж облетіло всі соцмережі. Американці сміються і всі думають, чи справжня у Трампа шевелюра.
Під час подорожі президента США Дональда Трампа в Західній Вірджинії піднявся сильний вітер і зіпсував йому волосся.
Фото відразу ж облетіло всі соцмережі. Американці сміються і думають, чи справжня у Трампа шевелюра. Дають поради, до якого перукаря краще звернутися.
Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явилося відео, як вітер в аеропорту зіпсувала зачіску президента США Дональда Трампа, оголивши лисину. При цьому американський журналіст, у скандальній книзі про Трампа "Вогонь і лють: Білий дім Трампа зсередини" написав, що зачіска президента - результат процедури з пересадки волосся. Про це журналіст нібито дізнався зі слів Іванки Трамп.
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