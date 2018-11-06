З'явилося фото Михайла Боярського без капелюха

На знімку Михайло Боярський сидить перед планшетом без головного убору.

Депутат Держдуми РФ Сергій Боярський опублікував фотографію свого батька, російського актора й співака Михайла Боярського, під час перегляду футбольного матчу.

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На опублікованому в Instagram знімку Михайло Боярський сидить без головного убору. Як пише "ФАН", це перше фото, на якому артист зображений без капелюха.

Раніше відомий російський актор Михайло Боярський прокоментував патріотичне гасло «Слава Україні», який на камеру озвучив захисник збірної Хорватії Домагой Віда.