Військове виробництво допомагає економіці РФ пережити найгірші прогнози в умовах санкцій.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну, розширюючи військові зусилля Росії, президент-агресор робить ставку на посилення оборонного комплексу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, військове виробництво допомагає економіці РФ пережити багато з найгірших прогнозів в умовах санкцій. Люди, зайняті там в оборонному виробництві, перейшли на 12-годинний робочий день і можуть працювати у восьмигодинну зміну щосуботи.

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Секретність, пов'язана з виробництвом військової техніки, не повністю приховала той вплив, який вона починає надавати на виробництво. Виробництво "готових металевих виробів" - статистична лінія, яка окрім таких предметів, як столові прилади, включає зброю, бомби та різні типи боєприпасів, - зросла майже на 30% в липні в порівнянні з минулим роком після різкого спаду в попередні місяці.

Окрема категорія під назвою "інші транспортні засоби та обладнання", в яку поряд з велосипедами та подібними товарами входять кораблі, літаки та бронетехніка, також знаходиться серед лідерів ринку.

"Виробництво працювало б набагато гірше, якби не війна", - сказала Тетяна Орлова з Oxford Economics.

Як пише видання, економічний підйом оборонної промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо він відверне робочу силу, а санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів і технологій.

"Дані за липень підтверджують, що збільшення держзамовлень, розміщених у військово-промисловому комплексі, підтримує виробництво в Росії", - сказала Орлова. Дані можуть свідчити про те, що Росія починає краще справлятися з руйнівними збоями, викликаними санкціями.

Проте, як пише видання, не факт, що Росія зможе задовольнити власні потреби, особливо якщо бої на Україні переростуть у війну на виснаження.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.

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