Видавництво представило близько десяти цікавих проектів.

Видавництво THQ Nordic провело власне цифрове шоу Digital Showcase 2022. На ньому представили чотирнадцять ігор різних жанрів: RPG, гонки, стратегії та інше. Глядачам показали трейлери очікуваних хітів, наприклад, ремейка Gothic, і порадували несподіваними анонсами. Найцікавіші проекти з презентації ми відібрали в цьому матеріалі.

Alone in the Dark

Інформація про гру просочилася в інтернет ще до дебютного показу. В цілому користувачів чекає класичний хорор з елементами виживання, але приправлений антуражем південної готики США. Головоломки, збір, ресурсів, боротьба з монстрами і змови — все це буде в новій частині Alone in The Dark. Правда, проект виглядає дешево, тому на передову графіку краще не розраховувати.

Tempest Rising

Постапокаліптична стратегія про боротьбу за ресурси після ядерної війни. В цілому — це стандартний представник жанру. Гравці будуть будувати споруди, збирати ресурси, створювати юнітів і воювати з ворогом. Розробники пообіцяли реалізувати три фракції з унікальними особливостями.

Space for Sale

Симулятор виживання з елементами будівництва, в якому потрібно облаштовувати власну планету з пустельним кліматом. Гравцям належить налагоджувати виробничі ланцюжки, добувати ресурси і боротися з агресивною фауною.

Wreckreation

Гоночна гра у відкритому світі, де можна створювати різноманітні траси, кататися і трощити все підряд. Заміна Burnout від колишніх творців цього легендарного проекту.

Jagged Alliance 3

Показали новий трейлер продовження культової тактичної серії. У ньому одна з героїнь дізнається про загін найманців і приєднується до нього заради порятунку батька. Присутня і нарізка геймплейних кадрів з видовищним знищенням ворогів.

Outcast 2 — A New Beginning

Пригодницький бойовик теж отримав свіжий трейлер. У ньому продемонстрували польоти у відкритому світі, битви з використанням гаджетів головного героя і дослідження древніх храмів.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Продовження пригод Губки Боба, де головний герой потрапляє в світ бажань. Згідно свіжому трейлеру, на користувачів чекає багато захоплюючого платформінгу і часта зміна антуражів.

Knights of Honor II: Sovereign

Стратегія в дусі серії Total War. Вибираємо державу, здійснюємо експансію, укладаємо союзи та інше в цьому роді. Користувачам, які давно хотіли продовження Medieval II, гра повинна сподобатися.

Destroy All Humans! 2 — Reprobed

Крипто повертається, щоб помститися рашистам з КДБ за знищення свого корабля. Але всьому свій час: у новому трейлері головний герой бореться проти величезних мурах-мутантів.

The Valiant

Стратегія з тактичними елементами в антуражі п'ятого хрестового походу. Користувачі будуть керувати загонами, прокачувати героїв і брати участь в драматичній історії з сімейними проблемами і зрадами.

Наприкінці презентації THQ Nordic недвозначно натякнула на створення гри за мотивами мультсеріалу "Південний парк". А ще у видавництва є 25 не анонсованих проектів у розробці.

