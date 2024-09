Здається, часи, коли платформотримачі продавали приставки собі у збиток або з мінімальним прибутком, відходять у минуле.

Відомий інсайдер і журналіст The Verge Том Воррен висловив свою думку щодо майбутнього ігрової індустрії та консольного ринку, зокрема. До написання статті його підштовхнула презентація PS5 Pro, яка підняла хвилю невдоволення в соцмережах. Викликано це рекомендованою вартістю приставки – у США її оцінили в 699 доларів, а в Європі – в 799 євро, і це версія без дисковода і підставки.

Експерт вважає, що часи, коли платформотримачі продавали приставки собі у збиток або з мінімальним прибутком, відходять у минуле. І PS5 "прошка" – яскравий тому приклад. Можливо, Sony могла б виставити нижчий цінник, але компанія хоче заробляти на геймерах PlayStation з першого дня продажів нової приставки.

Ціноутворення PS5 Pro виглядає так, ніби воно розраховане на прибуток з першого дня, а не через місяці або роки. Sony знадобився майже рік, щоб перестати продавати PS5 за 499 доларів у збиток, а рік потому компанія підняла ціни на PS5 за межами США, щоб покрити інфляцію і витрати на компоненти.

На думку оглядача The Verge, PS5 Pro – це свого роду тест перед запуском повноцінного нового покоління консолей, яке точно не буде дешевим. Нікого не здивує, якщо PlayStation 6 коштуватиме 800 євро або навіть дорожче.

Схоже, що нам усім доведеться працювати більше, щоб дозволити собі таку консоль. Ціноутворення для PS5 Pro є ґрунтом, на основі якого і Sony, і Microsoft прийматимуть подальші рішення щодо наступного покоління.

Ще одна очевидна тенденція, яка намітилася декілька років тому – це бездискове майбутнє. І Sony, і Microsoft вже планують відмовитися від випуску ігор на дисках. Так, PS5 Pro вийде без дисковода, і ті, хто захоче обзавестися ним, будуть змушені доплатити 80 доларів. Цілком можливо, що у PS6 такої опції не буде зовсім.

Аналогічний прогноз дає і Том Хендерсон, ще один відомий інсайдер. За його словами, всі прийдешні ігрові консолі продаватимуться без дисководів, що зі свого боку означає остаточний перехід на цифрові копії та смерть ігор на дисках. Водночас ціна найдешевших версій ігор підніметься до $100.

Детальніше про PlayStation 5 Pro ми розповідали в окремому матеріалі. Консоль отримала розігнаний процесор, крутішу графіку з поліпшеним рейтресінгом і швидшу пам'ять, унаслідок чого потужність зросла на 45%. PS5 Pro з'явиться в продажу 7 листопада.

Sony підтвердила, що "від 40 до 50 ігор" будуть оптимізовані для нової консолі на момент запуску 7 листопада. Ремастер The Last of Us Part II, Spider-Man 2 та інші тайтли матимуть позначку PS5 Pro Enhanced, яка акцентує на таких поліпшеннях, як підвищена роздільна здатність і частота кадрів.

