У PlayStation Store почався перший в новому році розпродаж. Знижки отримали Death Stranding, Metro Exodus та ще понад 270 ігор. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Murdered: Soul Suspect – 64 грн (знижка 90%)

Persona 5 – 299 грн (знижка 85%)

Deus Ex: Mankind Divided – 142 грн (знижка 85%)

Mirror's Edge Catalyst – 110 грн (знижка 83%)

Alien: Isolation – 209 грн (знижка 80%)

Call of Cthulhu – 284 грн (знижка 70%)

The Order: 1886 – 383 грн (знижка 68%)

Far Cry 4 – 203 грн (знижка 66%)

Death Stranding – 649 грн (знижка 66%)

Assassin's Creed Odyssey – 649 грн (знижка 65%)

Metro Exodus (Gold Edition) – 649 грн (знижка 65%)

Detroit: Become Human (Digital Deluxe Editon) – 419 грн (знижка 65%)

Mass Effect: Andromeda – 279 грн (знижка 65%)

Injustice 2 (Legendary Edition) – 593 грн (знижка 64%)

Street Fighter V – 259 грн (знижка 60%)

Resident Evil 2 (Deluxe Edition) – 649 грн (знижка 57%)

Killzone: Shadow Fall – 324 грн (знижка 50%)

Bloodborne – 421 грн (знижка 35%)

З повним списком пропозицій можна ознайомитися в PS Store. Акція триватиме до 4 лютого.

Нагадаємо, що передплатники сервісу PlayStation Plus можуть забрати в січні дві безкоштовні ігри: заключну частину пригодницького бойовика про Лару Крофт – Shadow of the Tomb Raider, а також RPG під назвою GreedFall. А власники PlayStation 5 за підпискою отримають додаткову гру – Maneater та бонус з 20 найкращих хітів з PS4 завдяки PlayStation Plus Collection.

Автор: Сергій Коршунов