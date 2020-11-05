Забрати безкоштовно Dungeons 3 можна до 12 листопада / фото microsoft.com
У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача гри Dungeons 3. Отримати її безкоштовно можна буде до 12 листопада.
Трейлер Dungeons 3
- Dungeons 3 – це гра від студії Realmforge, яка поєднує жанри симулятора будівництва підземель зі стратегією в реальному часі.
- Користувач в ролі Лорда підземель повинен будувати і керувати своїм королівством, захищаючись від героїв зі світу нагорі. Гравець повинен також зібрати різну нечисть і об'єднати її в свою армію. А в самих підземеллях можна розставляти пастки, щоб воїнам зі світу нагорі було складно геройствувати в підземеллях.
- У грі є як однокористувацька сюжетна кампанія, так і кооперативний режим для двох осіб.
Dungeons 3 вийшла в 2017 році на ПК, PS4 та Xbox One. Забрати гру безкоштовно можна на спеціальній сторінці в Epic Games Store.
Нагадаємо, через тиждень, 12 листопада в EGS почнеться безкоштовна роздача інді-екшену The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.
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