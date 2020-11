Отримати гру безкоштовно можна до 12 листопада.

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача гри Dungeons 3. Отримати її безкоштовно можна буде до 12 листопада.

Трейлер Dungeons 3

Dungeons 3 – це гра від студії Realmforge, яка поєднує жанри симулятора будівництва підземель зі стратегією в реальному часі.

Користувач в ролі Лорда підземель повинен будувати і керувати своїм королівством, захищаючись від героїв зі світу нагорі. Гравець повинен також зібрати різну нечисть і об'єднати її в свою армію. А в самих підземеллях можна розставляти пастки, щоб воїнам зі світу нагорі було складно геройствувати в підземеллях.

У грі є як однокористувацька сюжетна кампанія, так і кооперативний режим для двох осіб.

Dungeons 3 вийшла в 2017 році на ПК, PS4 та Xbox One. Забрати гру безкоштовно можна на спеціальній сторінці в Epic Games Store.

Нагадаємо, через тиждень, 12 листопада в EGS почнеться безкоштовна роздача інді-екшену The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

Автор: Сергій Коршунов