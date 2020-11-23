Станом на 23 листопада у Києві за добу коронавірус виявили у 1212 людей, 20 хворих померли.

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1212 людей, 20 хворих померли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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"Ситуація з розповсюдженням вірусу залишається складною. За минулу добу в Києві виявили ще 1212 хворих. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 тис. 143 киян, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 60 тис. 218", - сказав Кличко.

Серед виявлених минулої доби хворих 721 жінка віком від 19 до 94 років і 29 дівчаток віком від семи місяців до 17 років, а також 435 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв і 27 хлопчиків віком від одного місяця до 17 років. Захворіли, зокрема 44 медика.

"І вперше в нас така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - зауважив мер Києва.

За його інформацією, одужали за добу двоє людей. Усього COVID-19 подолали 20744 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби у Деснянському районі – 376, Дніпровському – 283, Дарницькому районі – 215 випадків.

На сьогодні у Києві на стаціонарному лікуванні перебувають більш як 2 тис. хворих на COVID-19, з них у тяжкому стані - майже 1,1 тис.

«Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2069 хворих на коронавірус, із них 26 дітей. У тяжкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих", - сказав Кличко.

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Автор: Інна Андаліцька