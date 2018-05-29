Учасник гурту Ріаnобой потрапив у страшну аварію в центрі Києва (фото)

За словами музиканта, його джип несподівано зламався посеред вулиці. І поки він чекав евакуатор, у нього влетіло авто, за кермом якого перебував п'яний чоловік.

Гітарист українського гурту Ріаnобой Володимир Павловський потрапив у потрійну ДТП на вулиці Грушевського в Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами музиканта, його джип несподівано зламався посеред вулиці. І поки Павловський очікував евакуатор, у нього несподівано влетіло авто, за кермом якого перебував п'яний чоловік.

"... Дикий удар ззаду. Я дивився як раз на праві двері і вони за півмілісекунди вогнулися всередину. Удар був такої сили, що ми відразу опинилися на зустрічній і там зачепили мерс", - розповів музикант.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 28 травня у Будапешті автобус з України протаранив обмежувач, майже три десятки людей були травмовані.