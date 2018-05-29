Учасник гурту Ріаnобой потрапив у страшну аварію в центрі Києва (фото)

12:50, 29 травня 2018
Інциденти
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Поки Павловський очікував евакуатор - у нього авто влетіло / Facebook Володимир Павловський

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Facebook Володимир Павловський

За словами музиканта, його джип несподівано зламався посеред вулиці. І поки Павловський очікував евакуатор, у нього несподівано влетіло авто, за кермом якого перебував п'яний чоловік.

Facebook Володимир Павловський

"... Дикий удар ззаду. Я дивився як раз на праві двері і вони за півмілісекунди вогнулися всередину. Удар був такої сили, що ми відразу опинилися на зустрічній і там зачепили мерс", - розповів музикант.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 28 травня у Будапешті автобус з України протаранив обмежувач, майже три десятки людей були травмовані.

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Теги: #Київ#ДТП