Учасник гурту Ріаnобой потрапив у страшну аварію в центрі Києва (фото)
12:50, 29 травня 2018Інциденти
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За словами музиканта, його джип несподівано зламався посеред вулиці. І поки він чекав евакуатор, у нього влетіло авто, за кермом якого перебував п'яний чоловік.
Поки Павловський очікував евакуатор - у нього авто влетіло / Facebook Володимир Павловський
Гітарист українського гурту Ріаnобой Володимир Павловський потрапив у потрійну ДТП на вулиці Грушевського в Києві.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Facebook Володимир Павловський
За словами музиканта, його джип несподівано зламався посеред вулиці. І поки Павловський очікував евакуатор, у нього несподівано влетіло авто, за кермом якого перебував п'яний чоловік.
Facebook Володимир Павловський
"... Дикий удар ззаду. Я дивився як раз на праві двері і вони за півмілісекунди вогнулися всередину. Удар був такої сили, що ми відразу опинилися на зустрічній і там зачепили мерс", - розповів музикант.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 28 травня у Будапешті автобус з України протаранив обмежувач, майже три десятки людей були травмовані.
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