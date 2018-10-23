Народна артистка України стала жертвою хуліганів в метро

Жанна Боднарук зазначила, що спочатку відчула печіння і біль у горлі, після чого почався кашель.

Народна артистка України Жанна Боднарук постраждала від дій невідомих в підземному переході станції метро Оболонь у Києві.

Враженнями від події співачка поділилася на сторінці в Facebook.

Жанна зазначила, що спочатку відчула печіння і біль у горлі, після чого почався кашель. Схожі симптоми співачка спостерігала в інших відвідувачів метрополітену.

За словами Жанни, вона прикрила обличчя шарфом і зайшла всередину станції, тільки там їй стало краще. Співачка зв'язала цей випадок з подібним інцидентом, який стався того ж дня на станції метро Льва Толстого.

Нагадаємо, у понеділок, 22 жовтня, у столичному метрополітені сталася надзвичайна ситуація. Близько десятка людей постраждали від розпилення невідомої речовини.