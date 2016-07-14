Боєць скандальної роти "Торнадо" отримав 6 років за тортури та зґвалтування жительки Луганщини

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, процесуальним керівником прокуратури області у суді було доведено, що в червні 2015 року обвинувачений, перебуваючи на території Новопсковського району Луганської області, катував, а потім, погрожуючи гранатою, зґвалтував, зокрема у неприродний спосіб, місцеву жительку.

Рішенням суду 13 липня він визнаний винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 152 (зґвалтування, зокрема у неприродний спосіб), ч. 1 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті у неприродний спосіб із застосуванням фізичного насильства) і ч. 1 ст. 263 (зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, та засуджений до 6 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, групу "торнадівців" затримали й заарештували у червні 2015 року за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, командир роти у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих, учасники якої утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

Також тоді окремо повідомлялося про затримання "торнадівця", що, за інформацією правоохоронців, чотири дні катував жінку.