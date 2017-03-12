У Луганській області зникли троє чоловіків: поліція вважає, що їх могли викрасти бойовики

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

Зазначається, що 11 березня о 23.00 до чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі об’їзної дороги між селищами Боброве та Борівське виявлений автомобіль «Ford Transit Connect» білого кольору порожній з відчиненими дверима.

За попередньою інформацією, на ньому їхали троє чоловіків – батько з сином (51 рік та 31-рік) та 23-річний хлопець.

«Чоловіки були одягнені у камуфльований одяг. Їхня доля на даний час невідома. На зв'язок вони не виходять», - йдеться у повідомленні.

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Раніше у цьому районі був захоплений у полон військовослужбовець ЗСУ. Неподалік від місця події розташоване село Арентове, яке межує з лінією розмежування з територією, яка непідконтрольна українській владі. Тому, однією з ймовірних версій поліція розглядає захоплення чоловіків у полон диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.

Співробітники поліції разом із військовослужбовцями ЗСУ проводять усі можливі оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих чоловіків.

Поліція звертається з проханням до громадян - мешканців області, задля особистої безпеки не використовувати камуфльований одяг у повсякденному житті.

Раніше повідомлялося, що у зоні АТО активізувалися ворожі диверсійні групи.