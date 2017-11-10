На Вінниччині зарізали АТОшника, який пройшов пекло Авдіївської промзони

У четвер, 9 листопада, близько 19:40 у місті Немирів Вінницької області на зупинці громадського транспорту смертельно поранили 27-річного АТОшника.

Про це повідомив начальник Немирівського відділу поліції ГУ Нацполіції у Вінницькій області Олександр Король, передає Vlasno.info.

"Загиблому завдали одного удару в ділянку лопатки справа, ніж дістав легені. Він мешкав у селі Вища Кропивна Немирівського району, а той, хто завдавав удару — в селі Остапківці", - розповіли у поліції.

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Після скоєння злочину зловмисник втік. Зараз проводяться розшукові дії. За словами виконувача обов'язків старости Вищої Кропивни Володимира Мельника, загиблого АТОшника демобілізували торік.

"Сашко ж пройшов в зоні АТО Авдіївську промзону, де було дуже гаряче, а загинув вдома, від ножа. Там дуже заплутана історія. Кажуть, що ще одного підрізали, зараз він у реанімації. Знаю, що в кафе "Юність" у Немирові відпочивали дві компанії АТОшників. Між ними були якійсь непорозуміння. Частина АТОшників вже розійшлась, а Сашко поїхав на підтримку побратимів. Був тверезий, а ось як вийшло", - зазначив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня у місті Кагарлик Київської області вбили АТОшника, завдавши йому ножових поранень.