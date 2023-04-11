Зловмисника затримали після одержання хабаря за ввезення 4 млн грн.

На Одещині правоохоронці затримали митника, який вимагав 3-відсоткові "відкати" за ввезення в Україну незадекларованої готівки.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури. Як зазначається, викрито старшого державного інспектора одного з митних постів Одеської митниці на вимаганні та одержанні 3 тис. євро.

За даними слідства, інспектор вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення в Україну 4 млн грн через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Маяки - Удобне - Паланка". Свої "послуги" він оцінив в 3% від ввезеної суми.

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Зокрема, співробітника митниці затримали після одержання другого траншу хабаря.

Наразі зловмисника відсторонено від займаної посади.

Як уточнили в УСБУ в Одеській області, фахівці якого розслідують справу, до організації "схеми" причетний старший державний інспектор митного посту "Білгород-Дністровський", який налагодив систему "відкатів" за ввезення в Україну незадекларованої готівки.

"За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік", не вдаючись у походження готівкових коштів", - йдеться в повідомленні.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до нього інших працівників митниці.

За даними Головного управління Національної поліції в Одеській області, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 400 тис. грн.

Інциденти з митниками

І Україні час від часу накривають митників на різних незаконних оборудках. Так кілька місяців тому в Україні провели повну перевірку і обшуки по всій вертикалі митниці.

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