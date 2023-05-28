ДБР та сторона обвинувачення готуються до складного процесу.

У Держбюро розслідувань закликали жителів Київської області та столиці повідомити, якщо вони колись бачили, як суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир сідав за кермо у нетверезому стані.

Речниця ДБР Тетяна Сап'ян зазначила в ефірі телемарафону, що притягнення до відповідальності судді, який на смерть збив нацгвардійця, буде непростим.

"Ми всі прекрасно знаємо, усі стежили за процесом, і абсолютно зрозуміло, що це кримінальне провадження і доведення у суді до вироку буде трішечки непростим через те, що головний підозрюваний, як ми розуміємо, абсолютно володіє правом, законодавством, спробує ним маніпулювати і спробує затягнути процес", – пояснила представниця ДБР.

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За словами Сап'ян, Держбюро як орган досудового розслідування і сторона обвинувачення готуються до того, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу.

"Я хотіла б звернутись до жителів Київщини, зокрема Макарівського району. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і в минулому раніше напідпитку сідав за кермо, ми просимо зателефонувати на гарячу лінію територіального управління ДБР у Києві: 044 339 51 35", – закликала речниця.

Шокуюче ДТП у Києві з суддею - що відомо

У ніч на 26 травня суддя Тандир на "Лексусі" збив у Києві нацгвардійця, який встановлював загороджувальні елементи на блокпосту. Військовий загинув на місці. Ним виявився Вадим Бондаренко, родом із Черкаської області.

Хлопець із початку війни проходив строкову службу та має трьох дітей. Батько хлопця воює у Бахмуті.

Сам Тандир вже відмазував колегу від "п'яної" ДТП - суддю Києво-Святошинського райсуду Дмитра Усатова.

27 травня суддю відправили під варту без права внесення застави.

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