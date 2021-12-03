Огнєвіч проведе у 12 випуску останні романтичні побачення на проекті.

У п'ятницю, 3 грудня, о 19:00 на каналі СТБ стартує фінальний випуск "Холостячки" зі Златою Огнєвіч.

У фіналі проекту глядачі дізнаються, хто переміг у шоу "Холостячка" - Дмитро Шевченко, Роман Свечкоренко чи Андрій Задворний.

Фінал шоу "Холостячка" від 03.12.2021

12 випуск "Холостячки" пройде у найпрекраснішому куточку Африки ― Тунісі. Огнєвіч проведе останні романтичні побачення на проекті.

Читайте такожЙмовірний переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч "спалився" в мережі (відео)Відомо, що з одним з чоловіків у фінальному випуску "холостячка" обговорюватиме навіть весілля, з іншим вона проведе побачення в польоті, а з третім - вирушить у підводну подорож.

Також Злата пройде тест на сумісність з чоловіками. Крім того, хтось з претендентів на її серце відкриє свою душу, а хтось ухилятиметься від відповідей.

Фінал шоу "Холостячка" випуск 12 від 03.12.2021

Хто дійшов до фіналу шоу "Холостячка"

У фіналі проекту Злата скаже заповітне "так" одному з трьох чоловіків - Роману Свечкоренку, Дмитру Шевченку чи Андрію Задворному.

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Автор: Ольга Робейко