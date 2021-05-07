Цього тижня "холостяк" розкриє кожну з учасниць шоу по-новому.

У п’ятницю, 7 травня, о 19:00 стартував 10 випуск проекту «Холостяк-11». У ньому Михайло Заливако познайомиться з батьками чотирьох дівчат, що залишилися на шоу, - Ані, Джесіки, Даші та Розалі.

Читайте такожФаворитка "холостяка" прокоментувала несподіваний виліт з шоу"Під час знайомства з батьками Ані все складатиметься легко і невимушено. Буде відчуття, ніби всі не вперше збираються разом за одним столом. Доки… Невже весільні фото змусять «холостяка» сумніватися в дівчині?», - йдеться в анонсі свіжого випуску на сайті СТБ.

Так, незабаром глядачі дізнаються, чи відпустила Аня своє минуле, розкриють таємниці Розалі та побачать, чому Джесіка хвилюється на церемонії троянд та чому в Даші забракне слів.

«Холостяк-11» анонс 10 випуску: відео

«Холостяк-11»: хто залишив шоу в 9 випуску

У 9 випуску Михайло Заливако вирішив відправити додому Юлю «Зайку», він не повірив у щирість її почуттів. Таким чином, у шоу залишилися Даша, Розалі, Аня та Джесіка.

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Автор: Ольга Робейко