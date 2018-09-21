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Російський актор оскандалився з "голим" фото

13:16, 21 вересня 2018
Русский міръ
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Панін не перестає дивувати скандальними витівками / фото instagram.com/alexeypanin99

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На опублікованому в Instagram знімку артист позує напівоголеним і з макіяжем. Панін також продемонстрував свій статевий орган, правда, він його "замалював", щоб соцмережа не видалила фото.

"Хворий на всю голову", "Фуууу", "Бридко", "Дах їде", "Суцільний пеніс", - пишуть у коментарях під кадром.

Раніше скандальний російський актор Олексій Панін влаштував п'яний дебош у літаку.

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Теги: #фото#Олексій Панін