Російський актор оскандалився з "голим" фото

Панін називає себе "улюбленим актором Путіна".

Скандальний російський актор Олексій Панін опублікував в мережі чергове провокаційне фото.

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На опублікованому в Instagram знімку артист позує напівоголеним і з макіяжем. Панін також продемонстрував свій статевий орган, правда, він його "замалював", щоб соцмережа не видалила фото.

"Хворий на всю голову", "Фуууу", "Бридко", "Дах їде", "Суцільний пеніс", - пишуть у коментарях під кадром.

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