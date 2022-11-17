Попри те, що головною версією залишається самогубство, передсмертної записки не знайшли.

У Владивостоці (РФ) при дивних обставинах загинув заступник начальника Тихоокеанського вищого військово-морського училища полковник Вадим Бойко. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він наклав на себе руки.

Начальника відділення технічного забезпечення, який також відповідав за роботу з мобілізованими, виявили з численними вогнепальними пораненнями в його ж кабінеті.

За даними росЗМІ, черговий почув 5 пострілів, прибіг до кабінету Бойка і виявив його тіло. Передсмертної записки полковник не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли П'ять гільз та Чотири пістолети Макарова.

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"Виходить, полковник вистрілив собі в груди п'ять разів", — пише російський канал Baza.

Загадкові смерті в РФ

В РФ останнім часом все частіше трапляються дивні смерті, зокрема й серед пропагандистів. Нещодавно у Москві раптово помер кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Перед цим раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.

Згодом у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін. Деталей смерті пропагандиста не повідомляють.

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